Trabzon'da hastanede tesettürlü kadınlara hakaret

Trabzon'un Of ilçesinde bir kadın hastanede muayene sırası bekleyen iki tesettürlü kadına yönelik hakaretlerde bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trabzon'un Of ilçesinde hastanede sıra bekleyen tesettürlü iki kadına hakaret edip alay etti

TRABZON - Trabzon'un Of ilçesinde bir kadın hastanede muayene sırası bekleyen iki tesettürlü kadına yönelik hakaretlerde bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Of Devlet Hastanesi'nde poliklinik sırası bekleyen tesettürlü Merve Karamolla ve Fatma Kahveci'ye aynı yerde sıra bekleyen bir kadın tesettürlerine yönelik hakarette bulundu. Çevredeki vatandaşların da tepkisine rağmen kadın hakaret etmeyi ve alay etmeyi sürdürürken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Kahveci ve Karamolla'nın kadından şikayetçi oldukları öğrenildi.