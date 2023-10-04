Trabzon'da Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

TRABZON'da 4 Ekim 'Dünya Hayvanları Koruma Günü' kapsamında düzenlenen programla ilköğretim ve ana sınıfında okuyan 230 öğrenci, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait sokak hayvanları rehabilitasyon merkezini ziyaret etti. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Sebahattin Yılmaz, Terk edilmek her canlıya aynı acıyı veriyor. Bizi sevsin, diye bekliyorlar. İnsanlara sesleniyoruz, gelin buradan sahiplenin, size uygun olanı buradan alın dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Hayvanları Koruma (TRAHAYKO) Derneği iş birliğiyle, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde belediyeye ait sokak hayvanları geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezinde etkinlik düzenlendi. Çocuklara hayvan sevgisi aşılamak ve farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinliğe Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü İsa Kaplan, TRAHAYKO Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, jandarma ve emniyete bağlı HAYDİ ekipleri, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekibi ve çevre ilçelerdeki 8 okuldan ilköğretim ve anasınıfı öğrencileri katıldı. Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri sokak hayvanları için yapılan ahşap kulübeleri boyarken, Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri ziyaretçilere müzik dinletisi yaptı.

Etkinlikte konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kendisi ve eşi Sevcan Zorluoğlu'nun da bir hayvansever olduğunu söyledi. Rehabilitasyon merkezine gelen hayvanların bakım ve tedavilerinin yapıldığını anlatan Zorluoğlu, hayvanların sokağa terk edilmemesini ve hayvan sahibi olmak isteyenlerin barınaktan sahiplenme yapmasını istedi.

'4,5 YILDA 18 BİN HAYVAN BURAYA GİRİŞ ÇIKIŞ YAPTI'

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Sebahattin Yılmaz, Buraya getirilen hayvanların kontrolleri yapılır, ihtiyaca göre tedavi ve kısırlaştırılmaları yapılan hayvanlar işaretlenip, aşılanıp kayıt altına alınır ve alındığı ortama geri bırakılmak üzere belediyeye geri verilir. Hayvanın ciddi bir sorunu yoksa bu süreç 20 günü kapsar. 4,5 yılda 18 bine yakın hayvan buraya giriş çıkış yaptı. Burada 10 bin 500 köpek, mobilde kedi de dahil olmak üzere toplam 13 bin kısırlaştırma işlemi yapılmıştır. Sahiplendirmeleri de burada yapıyoruz dedi.

'BURADA SOKAK HAYVANI YOK, SAHİPLERİNCE TERK EDİLEN CANLILAR VAR'

Hayvan sahiplenmek isteyenlerin barınaklardan almalarını tavsiye eden Yılmaz, Burada artık sokak hayvanı yok. Sahiplerince terk edilmiş hayvanlar var. Sevilmeye muhtaç, sahibi tarafından vazgeçilmiş canlılar var burada. Terk edilmek her canlıya aynı acıyı veriyor. Bizi sevsin, diye bekliyorlar. İnsanlara sesleniyoruz, gelin buradan sahiplenin, size uygun olanı buradan alın. Ticari maksatla değil de, size uygun olan canlıları verelim. Hayvanları Koruma Günü'nde şunu diyoruz, 'biz onların da belediyesiyiz' ama bütün canlılar terk edilince insanlar gibi aynı acıyı duyuyor. Hayvanları ömür boyu sahiplenmek zorundasınız. Bir heves uğruna karne hediye veya prim olarak sakın bir canlıyı çocuklarınıza vermeyin diye konuştu.

'BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM'

Barınağı ziyaret eden Kemaliye Adnan Demirtürk İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Yusuf Mirza Sağlam (8), Burada olmaktan çok mutluyum. Çok güzel köpekler var, bunları çok seviyorum. Buraya daha önce hiç gelmedim ama hayvanlara bayılıyorumö dedi.

'KÖPEĞİN BACAĞI YOKTU, ÜZÜLDÜM'

Ampute bir köpeği görünce üzüldüğünü söyleyen Kemaliye Adnan Demirtürk İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Emir Sait Beşli (8) de Hayvanları çok seviyorum ama bazen de duygusal olabiliyorum. Köpeğin bacağı yoktu ona çok üzüldüm Ağabeyler, köpeklere asla zarar vermeyelim diye konuştu.

'KÖPEKLERİ SAHİPLENSİNLER'

Barınağa ilk kez geldiğini söyleyen Kemaliye Adnan Demirtürk ilkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Simay Sağlam da (9), Burası çok güzel, hiç gelmemiştim ama çok beğendim. Çok seviyorum evde köpek besliyorum. Köpeklere ve diğer hayvanlara çok yazık olmuş. İnsanlar bu köpekleri sahiplensinler dedi.