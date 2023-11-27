Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da Dalgalara Kapılan 2 Genç Kayboldu

Son Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Abone Ol

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde limanda dev dalgalara karşı cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekmeye çalışan 2 genç, dalgalara kapılarak sürüklendiği denizde kayboldu. Arama kurtarma çalışması başlatıldı.

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde limanda dev dalgalara karşı cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekmeye çalışan 2 genç, dalgalara kapılarak sürüklendiği denizde kayboldu. 2 genç için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçedeki liman mevkisinde meydana geldi. Bölgede etkili olan fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgaları arkaların alarak cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekilmek isteyen 18-20 yaş arasında isimleri henüz belirlenemeyen 2 genç, dalgalara kapılarak sürüklendiği denizde kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıp gençleri bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Olaylar Hava Durumu Kaza Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title