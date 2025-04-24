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Trabzon'da Balkonundan Düşen 1. Sınıf Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Trabzon'da Balkonundan Düşen 1. Sınıf Öğrencisi Hayatını Kaybetti
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Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir apartmanın balkonundan dengesini kaybederek düşen 7 yaşındaki Nurbanu Sağlam, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hayatını kaybetti. Eğitim müdürü açıklama yaptı.

TRABZON'da apartmanın 4'üncü katındaki dairenin balkonundan düşen 1'inci sınıf öğrencisi Nurbanu Sağlam (7), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hayatını kaybetti.

Olay, dün Ortahisar ilçesinin İnönü Mahallesi'ndeki 6 katlı bir apartmanda meydana geldi. Metin ve Fatma Sağlam çiftinin kızları Nurbanu, oturdukları apartmanın 4'üncü katındaki dairenin balkonundan dengesini kaybederek, beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sağlam ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Nurbanu Sağlam doktorların tüm çabasına karşın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hayatını kaybetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş yaptığı yazılı açıklamada, "Hızırbey Ülkü İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Nurbanu Sağlam'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor, sevgili yavrumuza Allah'tan rahmet; kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR/TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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