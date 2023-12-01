Trabzon'da Balık Fabrikasında Yangın Çıktı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi ile Giresun'un Eynesil ilçesi arasında yer alan balık fabrikasında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Giresun'un Eynesil ilçesindeki balık fabrikasında çıkan yangın tamamen söndürülürken, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti yaptığı açıklamada, maddi kayıp dışında bir can kaybı olmadığını söyledi.

Edinilen bilgilere göre, Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi ile Eynesil ilçesi arasında yer alan Topallı mahallesi Topallı deresi mevkiinde bulunan balık işleme ve soğuk hava deposunun içerisinde işçilerin bulunduğu sırada büyük bir patlamayla beraber yangın çıktı. Çıkan yangında işçiler tahliye edilirken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Giresun Belediyesi, Eynesil, Görele, Çavuşlu ve komşu ilçe belediyelerden gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürme çalışmaları başlatıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.

Yangının yaşandığı fabrikaya gelerek incelemelerde bulunan Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, "Soğuk hava deposunda yangın çıktığına dair bir ihbar oldu. İtfaiye ekiplerimiz bölgeye geldi. Burada 10-12 gruptan oluşan 50 kişilik bir ekip yangına müdahale ediyor. Maddi kayıplar var ancak bir can kaybı yok. Soğutma çalışmaları yapılacak. Hepimize geçmiş olsun. Yangın söndürme çalışmalarının ardından yangının neden çıktığı tetkik edilecektir" dedi. - GİRESUN