Tosya'da 10 Bin Kök Süs Bitkisi Dikilecek

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçe geneline 10 bin kök süs bitkisinin dikileceğini açıkladı. Kavaklıgil, begonya ve farklı çeşitlerde süs bitkisi ile Tosya'nın rengarenk olacağını vurguladı.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçe geneline 10 bin kök süs bitkisinin dikileceğini bildirdi.

Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, begonya ve farklı çeşitlerde süs bitkisi ile Tosya'nın rengarenk olacağını vurguladı.

Şehri daha da güzelleştirmek ve vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için durmadan çalıştıklarını anlatan Kavaklıgil, "Yazın gelmesi ile cadde, sokak, kavşak, refüj ve parklarımıza yaz boyunca renkli kalacak mevsimlik çiçek ve çok yıllık bitki dikimine başladık. Belediyemiz bitki üretim tesisinde özverili çalışmaları ile binlerce süs bitkisinin yetişmesini ve dikimini sağlayan ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.