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Toroslara mevsimin ilk karı düştü

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki Taşeli Platosu'nda yaklaşık 2 bin 350 rakımdaki Eğrigöl'e mevsimin ilk karı yağdı. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Kar yağacağı bilgisini alan vatandaşlar bölgeye düşen yılın ilk karını karşılamak için Toroslara çıkıp, Torosların doruklarında beyaz örtüyle karşılaştılar.