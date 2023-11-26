Toroslara mevsimin ilk karı düştü
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki Taşeli Platosu'nda yaklaşık 2 bin 350 rakımdaki Eğrigöl'e mevsimin ilk karı yağdı. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Kar yağacağı bilgisini alan vatandaşlar bölgeye düşen yılın ilk karını karşılamak için Toroslara çıkıp, Torosların doruklarında beyaz örtüyle karşılaştılar.
Toroslara mevsimin ilk karı düştü
ANTALYA - Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki Taşeli Platosu'nda yaklaşık 2 bin 350 rakımdaki Eğrigöl'e mevsimin ilk karı yağdı.
Antalya'da Toroslar'ın Geyik Dağı eteklerinde Taşeli Platosu'nda yaklaşık 2 bin 350 rakımdaki Eğrigöl'e mevsimin ilk karı düştü. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Kar yağacağı bilgisini alan vatandaşlar bölgeye düşen yılın ilk karını karşılamak için Toroslara çıkıp, Torosların doruklarında beyaz örtüyle karşılaştılar.