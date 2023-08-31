Torbalı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

Torbalı'da 101. yılını kutlayan Torbalılılar, kortej ve Yeni Türkü konseri ile büyük zaferi coşkuyla kutladı. Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, kutlamaların ardından yaptığı açıklamada, zafer bayramının 101. yılını kutladıklarını ve tüm vatan evlatlarını sevgi ve minnetle anıldığını belirtti.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Torbalı'da coşkuyla kutlandı. Torbalılılar, büyük zaferin 101. yılını önce düzenlenen kortejle ardından da Yeni Türkü konseri ile kutladı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve protokol bayramlaşması ile başlayan kutlamalar, kentin bazı nokralarında mehter gösterisi ile devam etti. Kutlamaların son durağı ise Ayrancılar oldu. Saat 20.30'da Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Torbalı Belediyesi Meclis üyeleri ve yüzlerce vatandaşın katılımıyla Barış Manço Caddesi'nde fener alayı korteji gerçekleşti. Kortejin hemen ardından binlerce vatandaşın katılımıyla Yeni Türkü konseri düzenlendi. Konsere yoğun ilgi olurken, vatandaşlar şarkılara eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşadı.

TEKİN: "ZAFER BAYRAMIMIZIN 101. YILI KUTLU OLSUN"

Kutlamaların ardından açıklamalarda bulunan Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu hep birlikte Ayrancılar'da yaşadık. Kutlu zafer yürüyüşümüz ve 30 Ağustos Zafer Bayramımız için düzenlediğimiz Yeni Türkü konserine katılan tüm Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı hemşerilerimize teşekkür eder, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm vatan evlatlarımızı sevgi, saygı ve minnetle yad ederim" dedi.