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Tokat'ta Yaralı Leylek Tedavi Edildikten Sonra Doğaya Bırakılacak

Yaşam Haberleri

Tokat'ın Bağbaşı köyünde bir vatandaş tarafından bulunan yaralı leylek, tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacak. İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi yaralı leyleği bulunduğu yerden alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

Tokat'ta bir vatandaş tarafından bulunan yaralı leylek, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il merkezine bağlı Bağbaşı köyünde bir vatandaş, tarlasında yaralı leyleği fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi yaralı leyleği bulunduğu yerden alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

Leylek, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Kaynak: AA / Dursun Ekrem Er - Yaşam

Doğa Koruma ve Milli Parklar 112 Acil Çağrı Tokat Yaşam Haberler

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