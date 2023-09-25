Tokat'ta Kanal Turhal açılışında 3 bin kişi konseri izledi

Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenen Kanal Turhal açılışında ünlü sanatçı Semicenk Turhallılarla buluştu. Konserde 3 bin kişi yer aldı.

Tokat'tın Turhal ilçesinde 'Kanal Turhal' projesinin açılışında düzenlenen konsere 3 bin kişi katıldı.

Kanal Turhal Açılışı programında sahne alan Semicenk Turhallılarla buluştu. Konser öncesinde sahneye çıkan Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Turhal'ın içerisinden geçen Yeşilırmak nehri üzerinde yapılan Kanal Turhal projesinin açılış programı çerçevesinde ünlü sanatçı Semicenk Turhallı hayranlarıyla buluştu. 3 bin kişinin doldurduğu Kanal Turhal etkinlik alanında ünlü sanatçı Semicenk popüler parçalarını Turhallılar için seslendirdi. - TOKAT