Tokat'ta Hayvan Yemi Yüklü Tırın Dorsesi Alev Aldı

Tırın dorsesi alev alev yandı

TOKAT - Tokat'tın Turhal ilçesinde sabah saatlerinde park halinde bulunan hayvan yemi yüklü tırın dorsesi alev aldı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde Zile ilçesinden Turhal ilçe merkezine gelen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hayvan yemi yüklü tır Cumhuriyet caddesinde park edildi. Sabah saatlerinde tırın dorse kısmında sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede tırın dorse kısmını sardı. Çevrede bulunan vatandaşların olayı fark etmesi üzerine yangın, itfaiye ekiplerine ihbar edildi. Tır sahibinin olay yerine gelmesiyle tırın çekici kısmı dorseden ayrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Tır dorsesinin yanma anı olay yerinde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayıt edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.