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Tokat'ta havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı

Tokat'ta havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Erbaa Belediyesi yöresel ürünler pazarının otopark bölümünde, havalandırma boşluğunda kedi sesleri duyan vatandaşlar, durumu Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler, havalandırma boşluğunda sıkışan yavru kediyi, duvarı kırarak yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtardı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, havalandırma boşluğuna düşen yavru Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Erbaa Belediyesi yöresel ürünler pazarının otopark bölümünde, havalandırma boşluğunda kedi sesleri duyan vatandaşlar, durumu Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ekipler, havalandırma boşluğunda sıkışan yavru kediyi, duvarı kırarak yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtardı.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Yaşam

Erbaa Belediyesi İtfaiye Tokat kedi Yaşam Haberler

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