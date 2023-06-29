Tokat'ta Geleneksel Yayla Dağı Yemişen Piknik Şenliği Düzenlendi

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Hatipli Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Geleneksel Yayla Dağı Yemişen Piknik Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte konuşan Hatipli Belde Belediye Başkanı Murat Cengiz, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak katılımcılara teşekkür etti. Şenliğe Başçiftlik Kaymakamı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve vatandaşlar da katıldı.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Hatipli Belediyesi tarafından 8. Geleneksel Yayla Dağı Yemişen Piknik Şenliği düzenlendi.

Şenliğin açılışında konuşan Hatipli Belde Belediye Başkanı Murat Cengiz, katılımcılara teşekkür ederek, birlik ve beraber içinde her türlü sıkıntıyı aşabileceklerini söyledi.

Cengiz, şenlik organizasyonuna katkılarından dolayı İstanbul Hatipli Derneği ve Niksar Hatipli Derneği başkan ve yönetimine teşekkür etti.

Şenliğe katılanlar yöresel sanatçılar eşliğinde ellik halayı çekerek eğlendi.

Şenliğe Başçiftlik Kaymakamı Serhat Bağcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Özdemir ile vatandaşlar katıldı.