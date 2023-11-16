Tokat'ta çatı duvarı çöktü, bir kişi hayatını kaybetti
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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde, çatı duvarının çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. İnşaat sırasında meydana gelen olayda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde, çatı duvarının çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hacı Mehmet Yavuz Caddesi'nde kendi evinin inşaatında çalışan Sakin Yavuz (42), çatı duvarının üzerine çökmesi sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Başçiftlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yavuz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Yaşam