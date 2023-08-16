Tokat'ta Almanya'dan gelen gurbetçi ailenin trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Tokat'ta Almanya'dan yurda ziyarette gelen gurbetçi ailenin geçirdiği trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, Tepekışla Barajı mevkiinde meydana geldi. Yolcu olarak bulunan Zübeyde Göktaş (70), araç içerisinde sıkıştı ve hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ta Almanya'dan yurda ziyarette gelen gurbetçi ailenin geçirdiği trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Tepekışla Barajı mevkiinde meydana geldi. Bayburt istikametinden İstanbul istikametine giden Z.G. idaresindeki Mercedes marka KA GZ 3424 yabancı plakalı otomobil ile buğday ambarına buğday getiren İ.A. idaresindeki 06 CNM 528 plakalı traktörün arka römorkuna çarptı. Kaza sonucunda otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Yolcu olarak bulunan Zübeyde Göktaş (70), araç içerisinde sıkıştı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gerçekleşen kazada traktör ve otomobil sürücüsü yaralanmazken araç içerisinde sıkışan Zübeyde Göktaş (70) hayatını kaybetti. Göktaş'ın cenazesi incelenmek üzere Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT