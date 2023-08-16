Tokat'ta 12 yaşındaki çocuk kendi aqua parkını kurdu

Tokat'ın Niksar ilçesi Kayapaşa Mahallesinde ikamet eden 12 yaşındaki Kayra Erhan, kavurucu sıcaklarda serinlemenin yolunu zekasıyla çözdü.

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan Kayra Erhan, kavurucu sıcaklara karşı yaptığıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki şişme plastik havuzu, oyun parkındaki kaydırağın altına koyarak içini suyla dolduran küçük Kayra, kavurucu sıcaklarda arkadaşlarıyla birlikte hem serinliyor hem de eğleniyorlar. Kendi aqua parkını yaptığını belirten Kayra, arkadaşlarıyla doyasıya eğleniyor.

"Hava çok sıcak bizde kendi aqua parkımızı kurduk"

Kendi aqua parkımızı kurduk diyen Kayra Erhan, "Çok sıcaktı ve plastik bir havuzum vardı onu suyla doldurdum sonra kuzenimi çağırdım. Mahalleden çocuklar da geliyorlar çok güzel olmuş diyorlar onlarda kaydıraktan kayarak hep birlikte eğleniyoruz. Hava çok sıcak bizde kendi aqua parkımızı kurduk, soğuk suyla serinliyoruz şimdi" dedi.

"Sadece fikirde kalmamış hayata geçirmişler"

Çocukların zekasına hayran olduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Hüseyin Özbay; "Bu sıcakta çocuklar serinleme adına kendi başlarının çaresine bakmışlar. Gayet güzel üretkenler, iyi fikirler var. Sadece fikirde kalmamış hayata geçirmişler. Kayra bunu genelde yapıyor arkadaşlarıyla beraber burada çeşitli aktiviteler yapıyorlar. Ben bile girmek istiyorum. Çocukların ürettiği bu çözüm tam bir aqua park olmuş" dedi.

"Çocukları böyle suyla meşgul olmalarını görmek bizimde hoşumuza gidiyor"

Mahalle sakinlerinden Süleyman Kaya ise; "Biz çocukken mahallemiz Derebağ üzerinde derelerimiz vardı. Biz o zaman bunu daha çok yaşıyorduk. Şimdi çocukları böyle suyla meşgul olmalarını görmek bizimde hoşumuza gidiyor. Eski günlerimiz aklımıza geliyor. Biz dereye girerdik, şimdi çocuklar daha modernleştirmişler aferin onlara" diye konuştu. - TOKAT