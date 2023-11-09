Tokat'ın Niksar ilçesinde minibüs devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsmail A. idaresindeki 52 BN 727 plakalı minibüs, Ordu'nun Kumru ilçesine giderken şarampole devrildi.
Araçta bulunan Atıf B, kaza yerinde yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.
Yaralı İsmail A. ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam