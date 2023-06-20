TOÇ Bir-Sen Afyonkarahisar Şubesi Bahar Şenliği

İşçiler, aileleri ile birlikte bahar şenliğinde buluştu

AFYONKARAHİSAR Tarım ve Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ Bir-Sen) Afyonkarahisar Şube Başkanlığı tarafından tarihi Ayazini Köyü'nde bahar şenliği düzenlendi.

Sendika üyeleri ve ailelerinin buluştuğu etkinlik voleybol turnuvasıyla başladı. Daha sonra geleneksel piknik oyunlarından olan çuval yarışı, halat çekme ve yumurta taşıma yarışmaları yapıldı. Yarışmalara çocuklarda katılarak geleneksel oyunlarla eğlendi. Çocuklar için özel hazırlanan alanda çocuklar yüz boyama yaptırdı ve palyaço ile birlikte dans ederek doyasıya eğlendi. Sendika Şube Başkanı Muhammet Erdal: "Üyelerimize ve kıymetli ailelerine, etkinliğimize göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Şu anda Frigya'nın kalbi Ayazini köyümüzdeyiz. Etkinliğimiz bitiminde bu tarihi köyü ve eserleri görmenizi tavsiye ederim. İnşallah etkinliklerimizin devamı gelecektir. Biz büyük bir aileyiz" dedi.

Program sucuk ekmek ikramıyla son buldu.