Timsah kendisine saldıran piton yılanını parçalayarak öldürdü

Timsah ve piton yılanın vahşi karşılaşması izleyenleri şaşırttı. Doğada yaşanan bu vahşi kavga, vahşi hayatın acımasızlığını gösteriyor

Hindistan'da çekilen bir videoda, timsah kendisine saldıran piton yılanını parçaladığı görülüyor.

Video Asya kıtasında dev yılanlar ile ilgili videoları paylaşan Dev Shrestha isimli Instagram kullanıcısı tarafından paylaşıldı.Video, bir beton havuzun yanındaki bir bahçede çekilmiş gibi görünüyor. Videodaki bu iki sürüngenin ikisi de vahşi mi yoksa tutsak mı olduğu net değil.

Görüntü, yaklaşık iki metre uzunluğunda olan piton yılanın timsaha saldırması ile başlıyor.

Timsah kendisine saldıran yılana ilk darbeyi vurarak sarsıyor. Yılan, aldığı darbeden sonra kendisini timsahın kafa kısmına sarmaya çalışıyor.

Timsah, çenesine aldığı yılanı sarsmaya devam ederek yılanı ikiye ayırıyor. Video, yılanın timsahın çenesinde hareketsiz bir şekilde yattığı anlaşıldığında sona eriyor.

Fakat yılan ve timsah mücadelelerinde her zaman kazanan timsahlar olmuyor.

2022 yılında çekilen bir video, 5.5 metre uzunluğundaki bir piton yılanın karnından 1.5 metre uzunluğundaki bir timsah çıkarıldı.