Terlik ya da topuklu ayakkabıyla trafiğe çıkan ceza yiyebilir

Yaz aylarında artan sıcaklıkla birlikte sürücülerin kıyafet tercihleri de değişiyor. Ancak özellikle ayakkabı seçimi, trafikte büyük riskler doğurabiliyor. Uzmanlar, terlik ve topuklu ayakkabı gibi sürüşe uygun olmayan tercihler konusunda sürücüleri uyarıyor. Hem can güvenliği tehdit altında, hem de ceza yolda olabilir.

ARAÇ HAKİMİYETİNİ CİDDİ BİÇİMDE AZALTIYOR

Sıcak havalarda serinlik ya da rahatlık için tercih edilen terlik ve sandaletler, araç kullanırken ciddi kontrol sorunlarına yol açabiliyor. Bu tür ayakkabılar, fren ve gaz pedallarında yeterli tutuş sağlamadığından ani durumlarda ayağın kaymasına neden olabiliyor. Topuklu ayakkabılar ise sürücünün ayağını doğru şekilde konumlandırmasını zorlaştırıyor. Sonuç olarak ani fren ya da hızlı manevra gerektiren durumlarda araç üzerindeki hâkimiyet ciddi biçimde azalıyor.

YASA NE DİYOR?

Mevzuatta "terlikle araç kullanmak yasaktır" gibi net bir ifade yer almıyor. Ancak emniyet yetkilileri, sürüş güvenliğini tehlikeye atan her davranışın ceza kapsamında değerlendirilebileceğini belirtiyor.

CEZAYA YOL AÇABİLİYOR

Yani pedallara müdahaleyi zorlaştıran ayakkabılar, 'aracı güvenli şekilde kullanmamak' gerekçesiyle trafik cezasına neden olabilir.

UZMANLARDAN NET UYARI: SÜRÜŞE UYGUN AYAKKABI GİYİN

Trafik güvenliği konusunda çalışan uzmanlar, sürücülere açık bir çağrıda bulunuyor. Direksiyon başına geçerken mutlaka sürüşe uygun ayakkabılar tercih edin. Ayağı saran, kaymaz tabanlı ve esnek yapıya sahip ayakkabılar hem güvenliği artırıyor hem de riskleri en aza indiriyor.

KONFOR İÇİN DEĞİL, GÜVENLİK İÇİN DOĞRU AYAKKABI

Şıklık veya rahatlık uğruna yapılan ayakkabı seçimleri, trafikte ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Sürücüler sadece kendilerini değil, trafikteki diğer insanları da riske atıyor. Bu yüzden araç kullanırken ayakkabı tercihi basit bir detay değil, hayati bir güvenlik meselesi olarak görülmeli.