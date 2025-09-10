Haberler

Terlik ya da topuklu ayakkabıyla trafiğe çıkan ceza yiyebilir

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Terlik ya da topuklu ayakkabıyla trafiğe çıkan ceza yiyebilir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sıcak havalarda terlik ya da topuklu ayakkabıyla direksiyon başına geçmek, sadece sürüş konforunu değil, güvenliği de tehlikeye atıyor. Uzmanlar, bu tür ayakkabıların pedal kontrolünü zorlaştırarak kazalara yol açabileceği konusunda uyarıyor. Mevzuatta açık yasak olmasa da, sürüş güvenliğini riske atan her davranış gibi, uygunsuz ayakkabı tercihi de para cezası ile sonuçlanabiliyor.

Yaz aylarında artan sıcaklıkla birlikte sürücülerin kıyafet tercihleri de değişiyor. Ancak özellikle ayakkabı seçimi, trafikte büyük riskler doğurabiliyor. Uzmanlar, terlik ve topuklu ayakkabı gibi sürüşe uygun olmayan tercihler konusunda sürücüleri uyarıyor. Hem can güvenliği tehdit altında, hem de ceza yolda olabilir.

ARAÇ HAKİMİYETİNİ CİDDİ BİÇİMDE AZALTIYOR

Sıcak havalarda serinlik ya da rahatlık için tercih edilen terlik ve sandaletler, araç kullanırken ciddi kontrol sorunlarına yol açabiliyor. Bu tür ayakkabılar, fren ve gaz pedallarında yeterli tutuş sağlamadığından ani durumlarda ayağın kaymasına neden olabiliyor. Topuklu ayakkabılar ise sürücünün ayağını doğru şekilde konumlandırmasını zorlaştırıyor. Sonuç olarak ani fren ya da hızlı manevra gerektiren durumlarda araç üzerindeki hâkimiyet ciddi biçimde azalıyor.

Terlik ya da topuklu ayakkabıyla trafiğe çıkan ceza yiyebilir

YASA NE DİYOR?

Mevzuatta "terlikle araç kullanmak yasaktır" gibi net bir ifade yer almıyor. Ancak emniyet yetkilileri, sürüş güvenliğini tehlikeye atan her davranışın ceza kapsamında değerlendirilebileceğini belirtiyor.

CEZAYA YOL AÇABİLİYOR

Yani pedallara müdahaleyi zorlaştıran ayakkabılar, 'aracı güvenli şekilde kullanmamak' gerekçesiyle trafik cezasına neden olabilir.

Terlik ya da topuklu ayakkabıyla trafiğe çıkan ceza yiyebilir

UZMANLARDAN NET UYARI: SÜRÜŞE UYGUN AYAKKABI GİYİN

Trafik güvenliği konusunda çalışan uzmanlar, sürücülere açık bir çağrıda bulunuyor. Direksiyon başına geçerken mutlaka sürüşe uygun ayakkabılar tercih edin. Ayağı saran, kaymaz tabanlı ve esnek yapıya sahip ayakkabılar hem güvenliği artırıyor hem de riskleri en aza indiriyor.

KONFOR İÇİN DEĞİL, GÜVENLİK İÇİN DOĞRU AYAKKABI

Şıklık veya rahatlık uğruna yapılan ayakkabı seçimleri, trafikte ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Sürücüler sadece kendilerini değil, trafikteki diğer insanları da riske atıyor. Bu yüzden araç kullanırken ayakkabı tercihi basit bir detay değil, hayati bir güvenlik meselesi olarak görülmeli.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Memur maaş promosyonunda ilk rakamlar geldi: 90 ile 138 bin TL arasında

Memurları mest edecek rakamlar! 90 ile 138 bin TL arası ödenecek
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıavsar_murat38:

Yiyebilir değil. Yemesi lazım. Avrupa’da polis direk ceza yazıyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davinson Sanchez 6-3 biten maçta ortalığı karıştırdı

6-3 biten maçta ortalığı karıştırdı! Okan Buruk'un dediği oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.