Terk edilmiş, harabe evde gizli hazine buldu

Sosyal medyada viral olan bir videoda, bir adamın terk edilmiş bir evde metal dedektörü yardımıyla duvara gizlenmiş değerli bir hazine bulduğu görüntülendi.

Instagram'da Jack Charles tarafından paylaşılan görüntülerde, köpeğiyle birlikte harap bir eve giren adam, metal dedektörünün tepki vermesi üzerine bir sütunu incelemeye başlıyor. Dedektörün sinyal verdiği noktayı işaretleyen adam, duvarı kırarak içinde banknot dolu metal bir kupa buluyor.

İnsanların günlük yaşamda para kazanmak için saatlerce çalıştığı bir dönemde, bu şanslı keşif sosyal medyada büyük ilgi gördü. Video, 6.8 milyon izlenme ve 100 bin beğeni alarak viral oldu.

Uzmanlar, terk edilmiş yapılarda benzer hazinelerin bulunabileceğini, ancak özel mülke izinsiz girilmemesi gerektiğini hatırlatıyor. Bu tür keşiflerin yasal prosedürler çerçevesinde yapılması ve bulunan değerli eşyaların yetkililere bildirilmesi önem taşıyor.

Videodaki keşif, tarihi yapılarda gizlenmiş hazinelerin hala var olabileceğini göstererek, kent arkeolojisi açısından da dikkat çekici bir örnek oluşturuyor.