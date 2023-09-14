Tepebaşı Belediyesi Yaşlı Vatandaşlara Piknik Etkinliği Düzenledi

Tepebaşı Belediyesi'nin merkezleri ve TEBEV bünyesindeki yaş almış vatandaşlar, düzenlenen piknik etkinliğinde açık havada moral depoladı. Etkinliğe katılan Başkan Ataç, 'Sizlerle beraber olmak bize huzur veriyor. Başımızdan eksik olmayın' dedi.

Tepebaşı Belediyesi'nin merkezleri ve TEBEV bünyesindeki yaş almış vatandaşlar, düzenlenen piknik etkinliğinde açık havada moral depoladı. Etkinliğe katılan Başkan Ataç, "Sizlerle beraber olmak bize huzur veriyor. Başımızdan eksik olmayın" dedi.

Tepebaşı Belediyesi TEBEV (Evde Sağlık Hizmetleri Projesi) ve Metin Özöğüt Yaşam Merkezi bünyesindeki yaş almış vatandaşlar, her yıl düzenlenen ve gelenekselleşen piknik etkinliğine katıldı.

Etkinlikte şarkılar eşliğinde keyifli bir gün geçiren yaş almış vatandaşlar, gönüllerince eğlendi. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da etkinliğe katılarak, yaş almış yurttaşlar ile bir araya geldi. Etkinlikte Başkan Ataç katılımcılar uzun uzun sohbet etti. Başkan Ataç, "Öncelikle sizleri tesislerimizde ağırlamaktan çok memnunuz. Çünkü sizlerle beraber olmak bize huzur veriyor. Başımızdan eksik olmayın. Size güzel bir gün diliyorum. Sağlık içinde yaşayın" dedi.

Pikniğe katılan yaş almış vatandaşlar da etkinlikten duydukları memnuniyeti şu sözlerle paylaştı:

-Neriman Arpacılar: "Tek kelimeyle harika bir etkinlik. Ben hayatımda bu kadar güzel etkinliği burada gördüm. Çayımızı içtik, sohbet ettik. Çok memnun kaldık."

-Mustafa Başaran: "Oynadık, yedik, içtik, sebep olandan Allah razı olsun. Güzel bir gün geçirdik" derken Habil Gökdemir, "Çok güzel geçiyor günümüz. Allah razı olsun. Çok memnunuz."