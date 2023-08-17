Tepebaşı Belediyesi'nin 'Yaz Tepebaşı'nda Güzel' etkinliği devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi'nin kırsal ve merkez mahallelerde düzenlediği 'Yaz Tepebaşı'nda Güzel' etkinliği, Batıkent Mahallesi Şair Rasim Köroğlu Deneyimli Kafe'de devam etti. Etkinlikte canlı müzik dinletisi, çeşitli ikramlar ve çocuklar için yüz boyama etkinliği düzenlendi. Ayrıca, Tepebaşı Rekreasyon Ekibi tarafından çocuklara motor gelişimlerine katkı sağlayacak oyunlar oynatıldı.