Tepebaşı Belediyesi'nin 'Yaz Tepebaşı'nda Güzel' etkinliği devam ediyor
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Tepebaşı Belediyesi'nin kırsal ve merkez mahallelerde düzenlediği 'Yaz Tepebaşı'nda Güzel' etkinliği, Batıkent Mahallesi Şair Rasim Köroğlu Deneyimli Kafe'de devam etti. Etkinlikte canlı müzik dinletisi, çeşitli ikramlar ve çocuklar için yüz boyama etkinliği düzenlendi. Ayrıca, Tepebaşı Rekreasyon Ekibi tarafından çocuklara motor gelişimlerine katkı sağlayacak oyunlar oynatıldı.
Tepebaşı Belediyesi'nin kırsal ve merkez mahallelerde düzenlediği 'Yaz Tepebaşı'nda Güzel' etkinliği, Batıkent Mahallesi Şair Rasim Köroğlu Deneyimli Kafe'de devam etti.
Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirliler için sosyal aktiviteler düzenlemeye devam ediyor. Batıkent Mahallesi Şair Rasim Köroğlu Deneyimli Kafe'de yoğun katılımla gerçekleşen buluşmada Berkay ve Melda Cengiz tarafından canlı müzik dinletisi verildi. Mahalle sakinlerine çeşitli ikramlar yapılırken, çocuklar için de yüz boyama etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte Tepebaşı Rekreasyon Ekibi tarafından çocukların motor gelişimlerine katkı sağlayacak oyunlar oynatılırken yetişkinlere yönelik de aktiviteler düzenlendi.
'Yaz Tepebaşı'nda Güzel' etkinliğinin programı Tepebaşı Belediyesi'nin resmi internet adresinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.