Tepebaşı Belediyesi'nden Özel Bireylere Adaptif Binicilik Eğitimi

Tepebaşı Belediyesi tarafından özel bireylere yönelik düzenlenen adaptif binicilik eğitimleri sürüyor. Doğal Yaşam Merkezi'nde uzman gözetmenler eşliğinde at binen özel bireyler hem keyifli dakikalar geçiriyor hem de fiziksel gelişimlerine katkı sağlamış oluyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sunulan hizmetten yararlanan özel bireylerin anne ve babaları, memnuniyetlerini dile getirdi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından özel bireylere yönelik düzenlenen adaptif binicilik eğitimleri sürüyor.

Doğal Yaşam Merkezi'nde uzman gözetmenler eşliğinde at binen özel bireyler hem keyifli dakikalar geçiriyor hem de fiziksel gelişimlerine katkı sağlamış oluyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sunulan hizmetten yararlanan özel bireylerin anne ve babaları, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

"BİZE VE OĞLUMA ÇOK FAYDASI OLDU"

-Sevgi Tuncel: "Başlayalı çok uzun olmadı ama oğlum ata binmeyi sevdi. Biz de geldiğimiz için çok memnunuz. 2 senedir oğlum için bir şeyler araştırıyordum. Bu sene biraz şanslıyız. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a teşekkür ederiz. Spora gidiyoruz, yüzmeye gidiyoruz. Bunların hepsi Tepebaşı Belediyesi'nin etkinlikleri. Bu yaz çok fazla etkinliğimiz oldu. Yazı Tepebaşı Belediyesi sayesinde boş geçirmemiş oluyoruz. Böyle etkinlikler olduğu için de çok mutluyuz. Bizlerin de değişik yerlerde bulunmaya ve çocuklarımızın sosyalleşmesine çok ihtiyacımız var."

-Zehra Özdemir: "Çok memnunuz. Çocuğumuza hem sosyal açıdan hem de rahatsızlığı açısından çok iyi gelecek. Çok güzel bir hizmet bizim için. Oğlum at binmeyi çok seviyor. Çok olmadı başlayalı ama vücudunda farklı tepkiler, olumlu gelişmeler almaya başladık. Çok şükür burayı keşfettik. Belediyenin hizmetinden yararlanıyoruz. Çok güzel ve dışarıda bulamadığımız bir imkan. Samimi bir ortam, çocuğum da çok memnun" diye konuştu.

-Şemsettin Çoban: "Çocuğum 6 yıldır epilepsi tedavisi görüyor. Tepebaşı Belediyesi'nin böyle bir hizmeti olduğunu öğrendik. Yaklaşık 6 aydır geliyoruz. Oğlumda büyük bir değişiklik var. Bize ve oğluma çok faydası oldu. Oğlum Tepebaşı Belediyesi'nin farklı hizmetlerinden de yararlanıyor. Yunus Emre Spor Tesislerinde basket, Yeşiltepe Belde Evi'nde halk oyunları gibi kurslara gidiyor. Tepebaşı Belediyesi'ne bu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok yararlı ve faydalı oluyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a da teşekkür ederiz."

Adaptif binicilik eğitimleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, Bursa Çevre Yolu 4. kilometrede hizmet veren Doğal Yaşam Merkezi'ne, 0 (533) 955 79 04 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.