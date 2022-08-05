Temizlik işçisinin dansı beğeni topladı, asıl kahkahayı videonun sonunu görenler patlattı - Haberler

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Temizlik işçisinin dansı beğeni topladı, asıl kahkahayı videonun sonunu görenler patlattı

Aksaray'da bir temizlik görevlisinin müziğe eşlik ettiği anlar çok beğenildi. Videonun sonunda temizlik işçisinin çöp arabasını kaçırması ise izleyenleri daha çok güldürdü.

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Tiktok'ta Enes Özdilli adlı vatandaşın paylaştığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.Bir temizlik görevlisinin düğünde oynadığı anlar izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

ÇÖP ARABASINA YETİŞMEYE ÇALIŞTI

22 saniyelik videonun sonunda temizlik görevlisinin çöp arabasına yetişmeye çalışması da izleyenleri güldürdü.

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