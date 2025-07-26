Temizlik Görevlisi, Sıkışan Yavru Kediyi Kurtardı

Temizlik Görevlisi, Sıkışan Yavru Kediyi Kurtardı
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Muş'ta temizlik görevlisi Abdülbari Üre, bir aracın motor kısmına sıkışan yavru kediyi kurtararak mahallede takdir topladı. Yavru kediyi kucağına alarak sakinleştiren Üre, ilk müdahalenin ardından kediyi doğal ortamına bıraktı.

MUŞ'ta temizlik görevlisi Abdülbari Üre, bir aracın motor kısmına sıkışan yavru kediyi kurtardı.

Olay, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilin motor kısmından gelen kedi seslerini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak araç sahibine ulaşamayınca, ekiplerin çalışmaları sonuçsuz kaldı. Bu sırada mahallede temizlik yapan Muş Belediyesi'nde temizlik görevlisi Abdülbari Üre, olaya müdahalede bulundu. Aracın altına giren, dar alanda zaman zaman nefes almakta zorlanıp kendi güvenliğini tehlikeye atan Abdulbari Üre, yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Kediyi kucağına alıp sakinleştiren Üre, süt ve su verip ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra kedi, doğal ortamına bırakıldı. Mahalleli, duyarlılığından dolayı Üre'ye teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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