Telefonundaki cevapsız arama zengin etti! Piyangodan 58 milyon TL kazandı

Malezya'nın Perak eyaletinde yaşayan bir ev hanımı, telefonuna gelen cevapsız aramayı dikkate alarak hayatının en büyük sürpriziyle karşılaştı.

1,4 MİLYON DOLARDAN FAZLA KAZANDI

Tanımadığı bir numaradan gelen çağrıyı geri aramayan kadın, ekranda beliren "4526" ve "3106" sayılarını fark etti. Bu rakamları piyango kuponuna yazan talihli, 1,4 milyon dolardan (58 milyon TL) fazla ikramiye kazandı. Şansına hâlâ inanamadığını söyleyen kadın, "Hayatım bir anda değişti" diyerek yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

GEÇEN YIL KANSER TEŞHİSİ KONDU

Şans hikâyeleri sadece Malezya ile sınırlı kalmadı. ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yaşayan 42 yaşındaki Nicole Walter, telefon üzerinden oynadığı "Monopoly" temalı piyango oyununda 2 milyon doları aşkın ikramiye kazandı.

Geçtiğimiz yıl göğüs kanseri teşhisi konan ve kısa süre önce tedavisini tamamlayan Walter, bu büyük ödülü "ikinci bir hayat" olarak gördüğünü belirtti. Talihli kadın, "Kolay olduğu için online piyango oynuyorduk, bu kez gerçekten büyük karşılık aldık" sözleriyle mutluluğunu paylaştı.