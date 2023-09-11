Tekirdağ'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı ve otobüs durağına çarptı. Kazada otomobilde bulunan Filiz Ulaş hayatını kaybederken, eşi Süleyman Ulaş ise ağır yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde takla atıp otobüs durağına çarpan otomobildeki Filiz Ulaş (68) öldü, aracı kullanan eşi Süleyman Ulaş (68) ağır yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Malkara-Kaşan kara yolunun Izgar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Keşan yönüne giden Süleyman Ulaş yönetimindeki 34 CLM 631 plakalı otomobil, refüje çarptıktan sonra takla atıp, yol kenarındaki otobüs durağına çarpıp, ters döndü. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Süleyman Ulaş ile eşi Filiz Ulaş, ekipleri tarafından çıkarılıp, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Filiz Ulaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Süleyman Ulaş'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.