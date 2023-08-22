Tekirdağ'da Otomobil Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Anne ve Bebeği Toprağa Verildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında hayatını kaybeden anne ve bebeği, Göztepe Mezarlığı'nda defnedildi. Kaza sonucu ağır yaralanan bebeğin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Feci kazada ölen anne ve bebeği toprağa verildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da otomobilin beton bloğa çarpması sonucu meydana gelen kazada anne ve bebeği hayatını kaybetti. Kazada ölen anne ve bebeği toprağa verildi.

Kaza, geçtiğimiz gün 02.45 sıralarında Tekirdağ - İstanbul yolu üzeri Yenice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ istikametine seyreden A.Ö. idaresindeki 59 AFF 193 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaya geçidinin bulunduğu kısımda beton bloğa çarptı.

Kaza sonrası otomobilde yolcu olarak bulunan Yeşim Yarar Özsayın (36), olay yerinde hayatını kaybederken, 1 yaşındaki bebeği Kumru Özsayın ise ağır yaralandı. Yaralanan sürücü ve bebek ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Namık Kemal Üniversitesi'ne kaldırılan bebek doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza sonrası anne ve bebeğinin cansız bedeni Malkara ilçesine gönderildi. İlçede bulunan Gazi Ömer Bey Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından anne ve bebeği Göztepe Mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına DSİ Bölge Müdürü Faruk Yücegök, DSİ Tekirdağ Şube Müdürü Emre Karakaş ile çalışma arkadaşları, siyasiler ve muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.