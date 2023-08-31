Tekirdağ'da Balıkçılar Av Yasağının Bitmesiyle Denize Açıldı

TEKİRDAĞ'da balıkçılar, av yasağının bitmesiyle birlikte limandan havai fişek gösterileri arasında, 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı.

Denizlerde 1 Eylül'de sona eren av yasağı nedeniyle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Limanı'nda etkinlik düzenledi. Etkinliğe balıkçıların yanı sıra, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, cefakar balıkçıların her türlü desteği hak ettiğini belirtti. Albayrak, Mavi gözlü kentimiz Tekirdağ bir deniz kentidir ve iki denizden komşu 6 vilayetten birisidir. Enez'i de alabilseydik bugün 3 denize komşu Türkiye'nin tek büyükşehri olacaktı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak bu bilinçle balık avı sezonunun açılış törenimizi geleneksel hale getirdik. Küresel salgın, müsilaj sorunu, ekonomik kriz ve artan işletme maliyetleri ile zorluklar yaşayan balıkçı esnafımızın yanında olduk. Balıkçı esnafımıza malzeme, tamir ve bakım malzemesi desteği sağladık. Büyük ve modern su ürünleri toptancı halimizi hizmete açtık ki bu Tekirdağ balıkçılığı için bir devrimdir. Uzun yıllar orada gayri müsait bir çadırda yağmur altında, soğukta balık mezatı yapan balıkçı esnafımıza da, çok modern şartlarda bir balıkçı hali yaparak onların hizmetine sunduk. Denizlerimizin bereketini sofralarımıza taşıyan balıkçı esnafımız, tüm bu hizmetleri sonuna kadar hak ediyor? diye konuştu.

Albayrak'ın açılış konuşması sonrası, bereket duası gerçekleştirildi. Yapılan bereket duasının ardından balıkçılar havai fişek ve meşaleler eşliğinde denize açıldı. Balıkçı esnafının denize açılması sonrası, belediye bandosu etkinliğe katılan vatandaşlara konser verdi. (DHA)