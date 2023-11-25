Tekirdağ Çorlu'da Yaya Geçidinde Kaza: Yayaya Panelvan Kamyonet Çarptı
Tekirdağ Çorlu'da yaya geçidinden geçen bir yayaya panelvan kamyonet çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, olay yerinde toplanan vatandaşlar sürücülere tepki gösterdi. Yaralı yayaya ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Tekirdağ Çorlu'da yaya geçidinden geçen yayaya panelvan kamyonetin çarptığı kaza kameraya yansıdı. Olay yerinde toplanan vatandaşlar ise, yaya geçidini takmayan sürücülere tepki gösterdi.
Kaza, Reşadiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi Süleymaniye Camii mevkiinde meydana geldi. Atatürk Meydanı istikametine seyreden Gürcan Ö. idaresindeki 59 AGZ 800 plakalı kapalı kasa panelvan kamyonet, yaya geçidinden yolun karşısına geçen Şaziye K. isimli yayaya çarptı.
Kaza sonrası yere yığılan yaya Şaziye K. yaralandı. Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Öte yandan olay yerinde konuşan vatandaşlar, yaya geçidinde yavaşlamayan duyarsız sürücülere sert tepki gösterdi. - TEKİRDAĞ