Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Süleymanpaşa Kent Ormanı ve Mesire Alanı'nı Hizmete Açtı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Süleymanpaşa kent ormanı ve mesire alanı hizmete açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, il genelinde vatandaşların nefes alacağı alanların sayısını artırma gayreti içerisinde olduklarını belirtti. Süleymanpaşa Kent Ormanı ve Mesire Alanı projesi, doğa ile buluşmayı hedefleyen çalışmalardan biridir.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Süleymanpaşa kent ormanı ve mesire alanı hizmete açıldı.

Altınova Mahallesi'nde düzenlenen açılış programında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Kurtoğlu, mesire alanı ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, burada yaptığı konuşmada, il genelinde vatandaşların nefes alacağı alanların sayısını artırma gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

İnsan odaklı ve çevreye duyarlı yönetim anlayışı doğrultusunda prestij projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerin ifade eden Albayrak, "Çalışan ve üreten Tekirdağ halkı rahat bir nefes almayı sonuna kadar hak ediyor. Bir yandan Tekirdağ'ı daha modern bir kent haline getirirken bir yandan da vatandaşlarımızı doğa ile buluşturmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Süleymanpaşa Kent Ormanı ve Mesire Alanı projemiz bunun son örneğidir." dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da programda konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar açılışı yapılan mesire alanına gezdi.