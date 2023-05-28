Tekerlekli Sandalye İle Oy Kullanmaya Geldi Bakırköy'de

BAKIRKÖY'DE kas hastası 74 yaşındaki Latife Tekin Kas Hastalıkları Derneği (KASDER) ve Bakırköy Belediyesi'nin işbirliğiyle tahsis edilen özel araçla oy kullanmaya getirildi.

Tekin, görevlilerin yardımıyla okul binasına ve oy kullanacağı sandığa ulaştı. Bakırköy'de yaşayan kas hastası Latife Tekin, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylamasında oyunu Bakırköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı.74 yaşındaki kadın yürüyemediği için Kas Hastalıkları Derneği (KASDER) ve Bakırköy Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü hizmet çerçevesinde özel araçla oy kullanmaya getirildi. Bakırköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oyunu kullanan Tekin, 'Vatan görevi. Ali, Veli için değil, vatan için oyumuzu kullandık." diye konuştu. Sandık görevlileri ve kendisini getiren görevlilere teşekkür eden Tekin, yine aynı araçla evine bırakıldı.