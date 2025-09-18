Haberler

Tedavi Edilen Yırtıcı Kuşlar Doğaya Salındı

Tedavi Edilen Yırtıcı Kuşlar Doğaya Salındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tamamlanan tedavi süreçlerinin ardından 16 kerkenez, 7 şahin ve 4 baykuş doğaya salındı.

AFYON Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlanan 16 kerkenez, 7 şahin ve 4 baykuş doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5'inci Bölge Müdürlüğü personelleri tarafından AKÜREM'e peyderpey getirilen yaban hayvanlarından tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlanan 16 kerkenez, 7 şahin ve 4 baykuş doğaya salındı. 9 leylek ise çeşitli göletlerin çevresinde doğaya salınmak üzere DKMP personellerine teslim edildi. AKÜREM'de yapılan etkinliğe AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, AKÜREM Müdürü İsmail Aytekin, DKMP 5'inci Bölge Müdürlüğü personeli ile üniversite öğrencileri katıldı.

Kuşların doğaya salınmasının ardından açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakaş, şunları söyledi:

"Doğanın bir ekosistemi var. Bu ekosistemde yer alan herhangi bir unsurun eksilmesi doğada farklı sorunların ortaya çıkmasına yol açıyor. Hayvan dünyası da ekosistemin en önemli parçalarından birisi. Bu ekosistemdeki özellikle yırtıcı nitelikli hayvanlarımızın, doğanın dengesini koruyan ve sağlayan hayvanlarımızın sağlığı açısından bu hizmeti üniversite olarak önemsiyoruz ve bakanlığımızla birlikte bu hizmeti yürütüyoruz. Tabii bu hizmet Afyon için, Afyon bölgesi için yürütülen bir hizmet değil, bölgeye verilen bir hizmet. Bölgede özellikle Milli Parkların sorumlu olduğu yırtıcı hayvanların ya da yaban hayatına ilişkin hayvanların yaralanmış, ateşli silahlarla mücadele sürecinde ya da doğa şartlarının getirmiş olduğu yaralanmalarla bize gelen bu hayvanların tedavi sürecinde AKÜREM Müdürümüz başta olmak üzere burada görevli bütün personelimiz canla başla bu hizmeti yerine getiriyor. Çünkü bu hizmet, bu faaliyet hep birlikte yürütülebilecek bir faaliyet. Burada üniversite olarak biz daha çok işin rehabilitasyon sürecine katkıda bulunuyoruz. Ama bu faaliyet sadece rehabilitasyondan ibaret değil, onların buraya getirilme süreci daha sonraki süreçleri de oldukça önemli."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
ABD Başkanı Trump'tan yeni Gazze mesajı: Sorun karmaşık ama çözülecek

Trump'tan yeni Gazze mesajı
KYK yurdundaki skandal büyüyor! Odasında kullanılmış prezervatif bulan kız öğrenci yaşadığı şoku anlattı

Yurttaki odasında prezervatif bulan kız öğrenci, yaşadığı şoku anlattı
AK Parti'de iki il başkanı istifa etti

AK Parti'de iki il başkanı istifa etti
Bir ilimiz bu görüntüyü konuşuyor: Kadın kılığındaki baba-oğul suçüstü yakalandı

Bir ilimiz bu görüntüyü konuşuyor: Baba-oğul suçüstü yakalandı
Türbanlı hakimi reddeden avukat davasında tanıklar dinlendi

"Laikliğe aykırı" dedi, türbanlı hakimi reddetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin'in 17 yaşındaki modelle şok ilişkisi ortaya çıktı!

Putin'in 17 yaşındaki modelle şok ilişkisi ortaya çıktı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.