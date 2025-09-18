Tedavi Edilen Yırtıcı Kuşlar Doğaya Salındı

AFYON Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlanan 16 kerkenez, 7 şahin ve 4 baykuş doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5'inci Bölge Müdürlüğü personelleri tarafından AKÜREM'e peyderpey getirilen yaban hayvanlarından tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlanan 16 kerkenez, 7 şahin ve 4 baykuş doğaya salındı. 9 leylek ise çeşitli göletlerin çevresinde doğaya salınmak üzere DKMP personellerine teslim edildi. AKÜREM'de yapılan etkinliğe AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, AKÜREM Müdürü İsmail Aytekin, DKMP 5'inci Bölge Müdürlüğü personeli ile üniversite öğrencileri katıldı.

Kuşların doğaya salınmasının ardından açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakaş, şunları söyledi:

"Doğanın bir ekosistemi var. Bu ekosistemde yer alan herhangi bir unsurun eksilmesi doğada farklı sorunların ortaya çıkmasına yol açıyor. Hayvan dünyası da ekosistemin en önemli parçalarından birisi. Bu ekosistemdeki özellikle yırtıcı nitelikli hayvanlarımızın, doğanın dengesini koruyan ve sağlayan hayvanlarımızın sağlığı açısından bu hizmeti üniversite olarak önemsiyoruz ve bakanlığımızla birlikte bu hizmeti yürütüyoruz. Tabii bu hizmet Afyon için, Afyon bölgesi için yürütülen bir hizmet değil, bölgeye verilen bir hizmet. Bölgede özellikle Milli Parkların sorumlu olduğu yırtıcı hayvanların ya da yaban hayatına ilişkin hayvanların yaralanmış, ateşli silahlarla mücadele sürecinde ya da doğa şartlarının getirmiş olduğu yaralanmalarla bize gelen bu hayvanların tedavi sürecinde AKÜREM Müdürümüz başta olmak üzere burada görevli bütün personelimiz canla başla bu hizmeti yerine getiriyor. Çünkü bu hizmet, bu faaliyet hep birlikte yürütülebilecek bir faaliyet. Burada üniversite olarak biz daha çok işin rehabilitasyon sürecine katkıda bulunuyoruz. Ama bu faaliyet sadece rehabilitasyondan ibaret değil, onların buraya getirilme süreci daha sonraki süreçleri de oldukça önemli."