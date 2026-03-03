Haberler

Ankara'da bulunan kuğu Gala Gölü Milli Parkı'nda doğaya salındı

Güncelleme:
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde evin bahçesine düşen ve tedavi edilerek sağlık durumu düzelen kuğu, Edirne'nin Enez ilçesindeki Gala Gölü Milli Parkı'na salındı.

ANKARA'nın Elmadağ ilçesinde bir evin bahçesine düşen ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan kuğu, Edirne'nin Enez ilçesindeki Gala Gölü Milli Parkı'nda doğaya salındı.

Ocak ayında Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir evin bahçesine düşen ve bitkin halde bulunan kuğu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde tedavi ve rehabilitasyona alındı. Kuğunun kontrollerinde, göç sırasında su bulunmayan alana iniş yaptığı ve bu nedenle güçten düştüğü belirlendi. Sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine kuğunun yeniden doğal yaşamına dönebileceği değerlendirildi. Kuğu, ekipler tarafından Edirne'nin Enez ilçesindeki Gala Gölü Milli Parkı'na götürülüp, doğaya bırakıldı.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/ENEZ(Edirne),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
