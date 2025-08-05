Tatil için ev kiraladılar, verilen konuma gidince hayatlarının şokunu yaşadılar

Tatil için ev kiraladılar, verilen konuma gidince hayatlarının şokunu yaşadılar
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Tatil için ev kiraladılar, verilen konuma gidince hayatlarının şokunu yaşadılar
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Bozcaada'da tatil yapmak isteyen bir grup, internetten kiraladıkları evin yerinde boş araziyle karşılaştı. Verilen konuma giden tatilciler, evi kiraladıkları kişilere ulaşamayınca dolandırıldıklarını anladı.

Bozcaada'da tatil yapmak isteyen bir grup vatandaş, internet üzerinden kiraladıkları evin boş arazi çıkmasıyla büyük bir şok yaşadı. Verilen konuma giden tatilciler, karşılarında herhangi bir yapı bulamayınca dolandırıldıklarını anladı. Evi kiraladıkları kişiler ise telefonlara yanıt vermedi.

İnternet üzerinden görüp beğendikleri evi günlük kiralık olarak ayarlayan tatilciler, Bozcaada'ya geldiklerinde kendilerine gönderilen konuma gitti. Ancak belirtilen adreste ev yerine boş bir araziyle karşılaştılar. Şaşkınlık yaşayan tatilciler, irtibat kurmak istedikleri kişilere telefonla ulaşamayınca dolandırıldıklarını fark etti.

Yaşadıkları mağduriyeti sosyal medyada paylaşan tatilciler, benzer şekilde kandırılmamaları için vatandaşları uyardı. Olayla ilgili şikayette bulunulup bulunulmadığı henüz netlik kazanmazken, uzmanlar internetten yapılan kiralamalarda resmi ve güvenilir platformların tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıFatih Erdem:

DOLANDIRICILARA ÖMÜR BOYU HAPİS VERİLMELİ, YOKSA DOLANDIRICILIK BİR MESLEK KOLU HALİNE GELİRKİ ÜLKEYİ BATIRIRLAR

Yorum Beğen132
Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarıongun yıldız:

dolandırıcılık bir meslek zaten.bak sana bi örnek arkadaşımın annesi ve babası işitme engelli cihaz kullanıyolar, arkadaşımın kulakları sağlam ama oda peltek annesinden ve babasından sesleri hep öyle duyduğu için (anlamadıysan diye, ülke büyüklerimizden çıkan sesleri duyuyoruz)

yanıt17
yanıt7
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Gerek yok ana babasının kardeşlerinin karısının ve karısının ana babasının kardeşlerinin tüm mal varlığına el koymak yeterli 1 ay içinde dolandırıcılık para yerine gelmezse hemen satılarak hak sahibinin parası ödenmeli

yanıt15
yanıt6
Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

T.C ceza yasaları, bütün Suç Çeşitlerini Meslek Haline Getirdi. Çünkü işlenen hiçbir suça karşılık, Adil , Halkın vicdanını rahatlatan bir Ceza Yok.

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Ülkede ben korkudan evden dışarı çıkamıyorum bunlar tatile gidiyor iyi cesaret varmış :)

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