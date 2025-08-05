Tatil için ev kiraladılar, verilen konuma gidince hayatlarının şokunu yaşadılar

Bozcaada'da tatil yapmak isteyen bir grup vatandaş, internet üzerinden kiraladıkları evin boş arazi çıkmasıyla büyük bir şok yaşadı. Verilen konuma giden tatilciler, karşılarında herhangi bir yapı bulamayınca dolandırıldıklarını anladı. Evi kiraladıkları kişiler ise telefonlara yanıt vermedi.

İnternet üzerinden görüp beğendikleri evi günlük kiralık olarak ayarlayan tatilciler, Bozcaada'ya geldiklerinde kendilerine gönderilen konuma gitti. Ancak belirtilen adreste ev yerine boş bir araziyle karşılaştılar. Şaşkınlık yaşayan tatilciler, irtibat kurmak istedikleri kişilere telefonla ulaşamayınca dolandırıldıklarını fark etti.

Yaşadıkları mağduriyeti sosyal medyada paylaşan tatilciler, benzer şekilde kandırılmamaları için vatandaşları uyardı. Olayla ilgili şikayette bulunulup bulunulmadığı henüz netlik kazanmazken, uzmanlar internetten yapılan kiralamalarda resmi ve güvenilir platformların tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.