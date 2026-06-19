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Boşanmış Çiftin Bahçede Ölü Bulunması

Boşanmış Çiftin Bahçede Ölü Bulunması
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Taşdelen Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde hareketsiz yatan bir kadın ve bir erkek ölü bulundu. Boşandıkları belirlenen çiftin olay öncesinde tartıştığı tespit edildi.

Mert ORDU/ Taşdelen Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde, bir kadın ve erkeğin hareketiz yattığını görenler polise haber verdi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadın ve erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından kimlikleri tespit edilen S.Ö. (36) ile Ş.A'nın (31) cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan çalışmalarda, boşandıkları belirlenen S.Ö. ile Ş.A. arasında olay öncesinde binada tartışma yaşandığı tespit edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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