Tartışma yaratan görüntü! "Umarım gerçek değildir" yorumları yapılıyor

Tartışma yaratan görüntü! 'Umarım gerçek değildir' yorumları yapılıyor
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Tartışma yaratan görüntü!
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Bir genç kızın, polis karakolu olduğu öne sürülen bir yerde "Bu aralar cezaevine girmek trend olmuş" notuyla paylaştığı video tartışma yarattı. Görüntünün gerçek olup olmadığı belirsizliğini korurken, birçok kişi tepki göstererek yetkililerden açıklama beklediklerini ifade etti.

Bir genç kızın, polis karakolu olduğu iddia edilen bir ortamda çektiği videoyu sosyal medya hesabından "Bu aralar cezaevine girmek trend olmuş" notuyla paylaşması büyük yankı uyandırdı. Kısa sürede yayılan görüntü, birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

"UMARIM GERÇEK DEĞİLDİR"

Videoyu izleyen kullanıcılar, "Umarım gerçek değildir", "Stüdyodur, karakol olamaz", "Bir yetkili bu videonun nasıl çekildiğini açıklamalı" gibi yorumlar yaparak olayın ciddiyetine dikkat çekti.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Görüntünün gerçekten bir emniyet biriminde mi çekildiği yoksa mizansen mi olduğu henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıDemir Acer:

sosyete cingene cocuklari

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Haber YorumlarıKardan Adam:

iyice ZIVANADAN CIKTI BU PISKOPATLAR.

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Haber YorumlarıTamer Ozsan:

Bu interneti bulani Allah a havale ediyorum. Ahlaklı, dürüst, hayalı bir millet ne hale geldi.

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Haber YorumlarıBALTAZAR:

ORANIN POLİS MERKEZİ OLDUGU BELLİ AMA BAK BAKALIM 1 TANE GÖREVLİ MEMUR VARMI 5 DAKİKADA ŞİPŞAK ÇEKMİŞLER BELLİ YOKSA POLİS ASLA MÜSAADE ETMEZ

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