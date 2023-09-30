Tarsus'ta Un Fabrikasında Çalışan İşçi Hayatını Kaybetti

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, un fabrikasında çalışan Mustafa Bodur (41), temizlik yaptığı sırada 7 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçedeki bir un fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada çalışan Mustafa Bodur, bir arkadaşıyla beraber siloda kepek temizliği yaptığı sırada, 7 metre yükseklikten düştü. Yanında bulunan arkadaşının durumu diğer çalışanlara haber vermesi üzerine düştüğü yerden çıkartılan Mustafa Bodur'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Bodur'un cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.