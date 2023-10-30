6 yaşındaki Yağmur'un feci ölümü! Çığlık atarak yere yığılıp kaldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tadilatta olan bir evin açıkta kalan elektrik tellerine değen 6 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Küçük Kösebalcı Mahallesi'nde meydana gelen olayda 6 yaşındaki ilkokul birinci sınıf öğrencisi Yağmur Girgin, oturdukları evin yakınlarında bulunan evin bahçesinde arkadaşlarıyla oyun oynarken tadilatta olan evin açıkta kalan elektrik tellerine dokundu. Elektrik akımına kapılan talihsiz çocuk bir anda çığlık atmaya başladı.

YERE YIĞILIP KALDI

Yere yığılan küçük Yağmur, çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinden sonra Mersin Üniversitesi Tıp fakültesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen minik Yağmur hayatını kaybetti.

İFADELERİ ALINDI

Olayla ilgili jandarma kabloyu açıkta bırakan komşusu ve elektrik tesisatını yapan elektrik firmasının ifadesini alındı. Girgin ailesinin 3 çocuğun en büyüğü olan Yağmur gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.