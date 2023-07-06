Tarsus Su Parkı 2023 Yaz Sezonunu Açtı

Tarsus Belediyesi, sıcak yaz günlerinde vatandaşlara serinleme imkanı sunan, hijyenik koşullarda yüzme kurslarına da ev sahipliği yapan Tarsus Su Parkı'nın 2023 yaz sezonunu açtı. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Çukurova'mızın sıcak yaz günlerinde vatandaşlarımıza Tarsus Su Parkı'nda serinleme ve keyifli vakit geçirme imkanı sunuyoruz" dedi.

Tarsuslulara sıcak yaz günlerinin bunaltıcı havasında serinleme imkanı sunan Tarsus Su Park havuzu, alınan su numunelerinin laboratuvarlarda analiz edilmesi ardından vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık verecek düzeye getirildi. Tarsus Su Parkı, gerekli hijyen taramalarının ardından vatandaşların hizmetine açıldı. 2023 yaz sezonunda açıldığı ilk günden bu yana yoğun ilgi gören Tarsus Su Parkı'nda aynı zamanda 7'den 70 e her vatandaşa yüzme kursu imkanı da tanınıyor. Hafta içi her gün sabah 8.30- 9.45 öğleden sonra ise 17.15- 18.30'da toplam 4 seans ve 15 iş günü içinde yüzme kursu veriliyor.

YÜZME KURSLARI DA YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Tarsus Su Parkı, Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Pazar karma, Salı günü kadınlar, Cumartesi ise aile günü konseptiyle hizmet veriyor. Havuz giriş fiyatları hafta içi 100 TL, pazar günleri 125 TL olarak belirlenirken, özel ve deneyimli eğitmenler eşliğindeki yüzme kursları da yoğun ilgi görüyor.

"TARSUSUMUZDA HER İMKANI SUNMAYA GAYRET EDİYORUZ"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Özellikle sıcak yaz günlerinde size serinleme imkanı sunan ve aynı zamanda yüzme kurslarıyla yeni beceriler kazanmanıza olanak sağlayan bu tesisimizde hijyenik koşulları en üst düzeyde sağlayarak güvenli bir ortam oluşturduk. Tarsus halkını, gençlerimizi, çocuklarımızı temiz hijyenik bir ortamda serinletebilmek, eğlendirebilmek hem de yaz tatillerini keyifli bir hale getirebilmek için çaba sarf ediyoruz" dedi.