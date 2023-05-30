Samsun Alaçam Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenecek olan "4. Tarım Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri" için tertip komitesi ilk toplantısını yaptı. 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü gerçekleştirilecek etkinlikte tarihi Kırkpınar'da kol bağlamış ünlü başpehlivanların katılımın sağlanacağı güreşlerin yanı sıra yerel tarım ürünleri sergilenecek.

Samsun Alaçam Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenecek olan "4. Tarım Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri" için tertip komitesi ilk toplantısını yaptı.

19 Temmuz 2023 Çarşamba günü 4.'sü düzenlenecek olan Tarım Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri için geri sayım başladı. Tarım Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri Tertip Komitesi ilk toplantısını Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bedir, Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Sönmez, güreş ağası Turgut Şahin ve tertip komitesi üyelerinin katılımı ile gerçekleştirdi. 45 ila 50 arası tarihi Kırkpınar'da kol bağlamış ünlü başpehlivanların katılımın sağlanacağı güreşlerin yanı sıra yerel tarım ürünleri sergilenecek.

Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bedir, her yıl bir öncekinden daha güzel bir etkinlik olması için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyledi. - SAMSUN