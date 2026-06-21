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Tanzanyalı gelin Trabzon'da evlendi

Tanzanyalı gelin Trabzon'da evlendi
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Tanzanya'da yaşayan Winnie Goobless Kimambo (30), Trabzonlu Ömer Hasançebi (36) ile dünyaevine girdi. Çiftin nikahını Yomra Belediye Başkanı kıydı.

TANZANYA'dan Trabzon'a gelen Winnie Goobless Kimambo (30), Trabzonlu Ömer Hasançebi (36) ile dünyaevine girdi.

Tanzanya'da yaşayan Winnie Goobless Kimambo ile Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşayan Ömer Hasançebi'nin evlilik kararı, nikahla taçlandı. Çift için Arsin ilçesindeki düğün salonunda nikah töreni düzenlendi. Nikahı, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık kıyarken, çiftin şahitliğini ise Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya yaptı. Törene çiftin aileleri, yakınları ve davetliler katıldı. Nikahın ardından evlilik cüzdanını alan Winnie Goobless Kimambo ve Ömer Hasançebi, davetlilerin tebriklerini kabul etti. Çiftin mutluluğuna, törene katılanlar da alkışlarıyla ortak oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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