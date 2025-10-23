Haberler

5 gündür bu şekilde! Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar

5 gündür bu şekilde! Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar Haber Videosunu İzle
5 gündür bu şekilde! Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar

Esenyurt'ta yaşayan bir anne, eşinin ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından 10 aylık bebeği ve 4 yaşındaki kızıyla sokağa atıldığını söyledi. Beş gündür parkta kaldıklarını belirten kadın, "Çocuklarım üşüyor, nereye gideceğimizi bilmiyorum" diyerek yardım talebinde bulundu.

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan bir anne, eşiyle tartışmasının ardından 10 aylık bebeği ve 4 yaşındaki kızıyla birlikte sokağa atıldığını söyledi. Genç kadın, 5 gündür çocuklarıyla parkta kaldığını belirterek yardım çağrısında bulundu.

"EŞİMİN AİLESİYLE YAŞIYORDUK, SOKAĞA ATTILAR"

Esenyurt'ta yaşayan anne, eşinin ailesiyle yaşadığı evde çıkan tartışmanın ardından 10 aylık bebeği ve 4 yaşındaki kızıyla evden çıkarıldığını anlattı. "Eşimle ailesi arasında bir sorun yaşadık, beni ve çocuklarımı sokağa attılar. 5 gündür parktaki bankta yatıyoruz. Artık ne yapacağımı bilemiyorum" diyen kadın, yaşadığı çaresizliği anlattı.

"ÇOCUKLARIM ÜŞÜYOR, NE YİYECEĞİMİZİ BİLMİYORUM"

Soğuyan havalarda dışarıda kalmak zorunda kalan anne, çevredeki vatandaşların yardımıyla ayakta durduklarını belirtti. "Çocuklarım üşüyor, ne yiyeceğimizi bilmiyoruz. Devlet büyüklerinden yardım istiyorum" ifadelerini kullandı.




