Talas Belediyesi Ara Tatil Etkinlikleri Son Buldu

Talas Belediyesi'nin gençlere ve çocuklara yönelik olarak düzenlediği ara tatil etkinlikleri sona erdi. Hacivat-Karagöz gösterileri, Meddah ve Orta Oyunu gibi birçok programın yer aldığı etkinlikler büyük ilgi gördü.

Talas Belediyesi'nin gençlere ve çocuklara yönelik olarak hazırladığı ara tatil etkinlikleri sona erdi. Büyük küçük her yaştan insanın beğenisini toplayan etkinliklerin son programında Hacivat-Karagöz gösterilerinin yanı sıra Meddah ve Orta Oyunu da sahnelendi.

Rafadan Tayfa'dan illüzyon gösterilerine kadar birçok programın yer aldığı ara tatil eğlencelerinin sonuncusu olan tiyatro gösterileri de yine gibi büyük ilgi gördü. Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonundaki organizasyonda çocuklar keyifle izledikleri oyunlara bazen de sahneye çıkarak ortak oldu. Çocukların yanı sıra anne ve babaların da yoğun ilgi gösterdiği gösteride herkes gönüllerince eğlenmenin keyfini yaşadı. Velilerden Derya Kılıç; "Çok güzeldi, eğlenceliydi. Özellikle kızım çok keyif aldı. Talas Belediyesi'ne teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. Mustafa Kurban isimli veli de; "Çok güzel bir etkinlik oldu, Çocuklarımız için değişiklik oldu. Çok beğendik Talas Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu. Benzer düşünceleri paylaşan Gönül Kaya isimli veli de ara tatil etkinliklerinin çocuklar için çok yararlı olduğunu belirterek Talas Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

Çocuklar da illüzyon gösterilerini beğendiklerini belirterek gönüllerince eğlendiren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ