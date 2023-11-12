İstanbul'da Taksim'de gün batımında kartpostallık görüntüler oluştu. Gün batımının Taksim Camii ile bütünleştiği anlar görenleri kendine hayran bıraktı. Beyoğlu'ndaki birçok yerli ve yabancı turist de bu güzel manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Taksim'de gün batımı manzarası hayran bıraktı

İSTANBUL - Taksim'de gün batımında kartpostallık görüntüler oluştu. Gün batımının Taksim Camii ile bütünleştiği anlar görenleri kendine hayran bıraktı.

İstanbul'da akşam saatlerinde kızıla bürünen gökyüzü kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gün batımının Taksim Camii ile bütünleştiği anlar görenleri kendine hayran bıraktı. Beyoğlu'ndaki bir çok yerli ve yabancı turist de o görüntüyü cep telefonlarıyla görüntülendi.