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Survivor Ayşe'den bir kötü haber daha: Ayağında kırık var

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Survivor yarışmacısı Ayşe Yüksel, yemek yaparken gözüne kızgın yağ sıçraması sonucu hastaneye kaldırıldı. Durumunun ciddiyeti nedeniyle oyuna katılamayacağı açıklanan Ayşe'nin ayağında da kırık olduğu tespit edildi.

Survivor 2025 tüm heyecanıyla devam ediyor. Hayranlarının durumunu merak ettiği Ayşe Yüksel'den kötü bir haber geldi.

Ayşe Yüksel, adada yemek yaptığı sırada gözüne kızgın yağ sıçrayınca yağın korneasına gelmesi sebebiyle hastanede tedavi altına alındı ve Murat Ceylan Ayşe'nin sağlık durumu hakkında "Ayşe'nin gözüne yağ sıçradığı için hastanede tedavi görüyor ve oyuna katılamayacak" dedi.

"AYŞE'YE NE OLDU?"

Bir süredir ekranda görünmeyen Ayşe'yi merak eden izleyiciler "Ayşe'ye ne oldu?" sorusunu sordu. Ayşe'nin son durumu, Survivor 2025'in 4 Şubat'ta yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.

Survivor Ayşe'den bir kötü haber daha: Ayağında kırık var

AYAĞINDA KIRIK VAR

Acun Ilıcalı "Ayşe'nin ayağında kırık olduğunu öğrendik. Şu an durumu gözetim altında. Doktorumuz iki gündür tedavi sürecini takip ediyor" dedi.

Ayşe'nin sağlık durumunun belirsiz olduğunu söyleyen Ilıcalı, "Bundan sonrası belirsiz; kırığın boyutu, iyileşme süresi gibi faktörlere bağlı olarak karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Survivor Ayşe'den bir kötü haber daha: Ayağında kırık var
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Yaşam
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