Survivor All Star'da elenen isim belli oldu: Yiğit dokunulmazlıkta sinir krizi geçirdi

Survivor All Star'ın dün akşam ekrana gelen bölümünde eleme düellosunda yarışmaya veda eden isim belli oldu. Dokunulmazlık oyununda sinir krizi geçiren Yiğit Poyraz ise dün akşamki bölüme damga vurdu.

DOKUNULMAZLIK GÖNÜLLÜLERE GİTTİ

All Star ile Gönüllüler arasında oynanan dokunulmazlık oyununda açık ara başarılı bir performans sergileyen Gönüllüler Takımı, rakibini 12-4'lük skorla mağlup ederek dokunulmazlığın sahibi oldu.

POYRAZ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İsmail ile karşı karşıya gelen Poyraz, yenilince etrafı yumrukladı ve oradan oraya koşmaya başladı. İsmail'e sinirlenen Poyraz, "İşine bak İsmail!" diye bağırdı.

ELEME POTASI BELİRLENDİ

Haftanın ilk üç eleme adayı Sevgi, Serenay ve Sema olmuş, son adayın kim olacağı ise merak edilmişti. Sema, dördüncü eleme adayı olarak Meryem'i seçti.

SURVIVOR'A VEDA EDEN İSİM SERENAY OLDU

Eleme gecesinde yaşanan mücadele sonucunda elenen isim Serenay Aktaş oldu. Elenen Serenay, yarışmacı arkadaşlarının alkışlarıyla adaya veda etti.