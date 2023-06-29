Suriyeli Genç Boğularak Hayatını Kaybetti, Kuzeni Hastaneye Kaldırıldı

KONYA'nın Halkapınar ilçesinde serinlemek için suya giren Suriyeli genç boğuldu, kuzeni ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA'nın Halkapınar ilçesindeki İvriz su kanalına serinlemek için giren Suriyeli Omar Hacdavut'un (23) çırpındığını gören kuzenleri Hasan ve Süleyman Hacdavut da suya atladı. Omar ve onu kurtarmak için suya giren Süleyman Hacdavut (20) boğuldu. Boğulma tehlikesi geçiren Hasan Hacdavut ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, 18.00 sıralarında Halkapınar ilçesi İvriz sulama kanalında meydana geldi. Suriyeli Omar Hacdavut, serinlemek için kanala girdi. Bir süre sonra suda çırpındığını gören kuzenleri Hasan ve Süleyman Hacdavut da suya atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Omar ve onu kurtarmak için suya giren Süleyman Hacdavut boğularak hayatını kaybetti. Ekipler, Omar ve Süleyman Hacdavut'un cansız bedenlerini sudan çıkardı. Boğulma tehkilesi atlatan Hasan Hacdavut ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.