Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kimseye aldırmadı! Süpermarketin ortasında kıyafetini sıyıran kadın idrarını yaptı

Yaşam Haberleri

Sosyal medyaya yansıyan kamera görüntülerinde, bir kadının kıyafetini sıyırdıktan sonra yürüyen merdivende işediği anlar gündem oldu. Görüntülere sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı.

Reddit'te kendine yer bulan bir video sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülerde bir kadının yürüyen merdivene bindikten sonra kıyafetini kaldırarak yürüyen merdivene işediği görüldü.

BİNLERCE KEZ İZLENDİ

Video kısa sürede birçok kişi tarafından izlenirken, görüntülerin nerede çekildiğine dair net bir bilgi edinilmedi.

KULLANICILAR YORUM YAĞDIRDI

Öte yandan gündem olan o anlara sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı. İşte gelen yorumlardan bazıları:

Süpermarketin ortasında kıyafetini sıyırdıktan sonra idrarını yaptı

Haberler.com - Yaşam

Sosyal Medya Yaşam Güncel Haberler

title