Kimseye aldırmadı! Süpermarketin ortasında kıyafetini sıyıran kadın idrarını yaptı
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Sosyal medyaya yansıyan kamera görüntülerinde, bir kadının kıyafetini sıyırdıktan sonra yürüyen merdivende işediği anlar gündem oldu. Görüntülere sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı.
Reddit'te kendine yer bulan bir video sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülerde bir kadının yürüyen merdivene bindikten sonra kıyafetini kaldırarak yürüyen merdivene işediği görüldü.
BİNLERCE KEZ İZLENDİ
Video kısa sürede birçok kişi tarafından izlenirken, görüntülerin nerede çekildiğine dair net bir bilgi edinilmedi.
KULLANICILAR YORUM YAĞDIRDI
Öte yandan gündem olan o anlara sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı. İşte gelen yorumlardan bazıları:
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